В Кузбассе увеличились продажи легковых автомобилей с пробегом

По данным аналитического агентства «Автостат», в 1 квартале 2017 года в Кемеровской области было реализовано 20,2 тысячи легковых автомобилей с пробегом, что на 5,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Авант-Партнер.

В рейтинге «Автостата» среди субъектов РФ по объему рынка легковых автомобилей с пробегом в настоящее время Кузбасс занимает 18-е место с долей рынка б/у автомобилей 1,8%. Общий объем вторичного рынка легковых автомобилей в России за январь-март 2017 года составляет 1,132 млн единиц.

По итогам 1 квартала 2017 в ТОП-30 «Автостата» из регионов СФО вошли Новосибирская область — 8 место (продано 28,9 тысячи штук, доля рынка – 2,6%). Красноярский край — 11- место (25,1 тысячи штук, доля рынка — 2,2%), Алтайский край – 17 место (20,2 тысячи штук, 1,8%).

Лидерами на этом рынке традиционно остаются Москва и Московская область, суммарная доля которых превысила 12% (6,2% – регион и 5,9% Москва). страны на второе. Третье место принадлежит Краснодарскому краю с долей рынка 5,1%. На первую десятку регионов, вошедших в рейтинг, по итогам 1 квартала 2017 года приходится около 37% российского рынка подержанных легковых автомобилей.