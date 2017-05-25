В Кузбассе возросла опасность заражения клещевым энцефалитом

По данным Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области, результаты лабораторных исследований клещей свидетельствуют о высокой степени опасности заражения клещевым вирусным энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами.

При лабораторном исследовании 1553 особей клещей, снятых с лиц, пострадавших от присасывания, в 119 клещах (7,7 %) выявлено наличие возбудителя клещевого энцефалита, в 3 клещах из 16 исследованных – возбудителя клещевого боррелиоза.

С начала сезона активности клещей в медицинские организации области по поводу присасывания клещей обратились 8694 человека, сообщает ведомство. За последнюю неделю 3313 человек обратились в медучреждения по поводу присасывания клещей.

Наибольшее количество обращений зарегистрировано в городах Кемерово, Новокузнецк, Юрга, Прокопьевск, Берёзовский, Гурьевск, в районах Крапивинский, Топкинский, Мариинский, Тяжинский, Юргинский.