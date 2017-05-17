В России растет число зараженных ВИЧ-инфекцией

По данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, число зараженных ВИЧ-инфекцией в России в прошлом году выросло на 5,3%, сообщает Росбалт.

По словам руководителя Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академика РАН Вадима Покровского, ситуация с ВИЧ-инфекцией в России продолжает ухудшаться. «За прошлый год было сообщено о 103,5 тыс. новых случаях ВИЧ-инфекции среди граждан России».<o:p></o:p>

Всего, по его слова, с начала наблюдения было зарегистрировано 1 млн 114 тысяч ВИЧ-инфицированных граждан РФ, из них умерли 243 тысячи человек. На 31 декабря 2016 года, по данным эксперта, в живых зарегистрировано 870 тысяч 952 человека.<o:p></o:p>

Покровский добавил, что зарегистрированных больных ВИЧ-инфекцией в России 0,6% населения, однако по оценочным данным эта цифра может составлять до 1%.<o:p></o:p>

В Кузбассе за четыре месяца 2017 года зарегистрированы 1 тыс. 918 новых случаев ВИЧ-инфекции, что на 300 случаев или на 13,5% меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Снижение заболеваемости происходит на фоне постоянно растущего охвата населения обследованием. Если в 2014 году охват составлял 18,2%, в 2015 году — 19,4%, то в 2016 году обследованы 20,5% населения. В 2017 году запланировано обследовать 21% населения. <o:p></o:p>

В настоящее время, с 15 по 21 мая, в Кузбассе проводятся мероприятия всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», которые призваны информировать жителей о мерах профилактики и помочь сформировать ценностное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих, способствовать уменьшению риска инфицирования.<o:p></o:p>

В рамках акции «Стоп ВИЧ/СПИД» в Кузбассе пройдет Неделя тестирования на ВИЧ. На базе областного СПИД-центра действует передвижной пункт освидетельствования, в котором проводится бесплатное экспресс-тестирование с консультированием и предоставлением тематических информационно-образовательных материалов. Во время акции передвижной пункт освидетельствования будет работать ежедневно. Режим и места его работы можно узнать по телефону 8 (384-2) 51-03-32 или на сайте kemspid.ru. Кроме того, сдать тест в территориях можно стационарно — в СПИД-центрах и консультативно-диагностических кабинетах по месту жительства.<o:p></o:p>

Между тем, глава Федерального центра борьбы со СПИДом сообщил, что уже в июне медучреждения могут столкнуться с недостатком антиретровирусных препаратов. По его словам, препараты в принципе существуют, но пока не поступили. <o:p></o:p>