В Кузбассе отставлен очередной заместитель губернатора области

Губернатор Кузбасса Аман Тулеев принял отставку своего заместителя по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу Анатолия Лазарева по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами, сообщает пресс-служба администрации области.

Исполняющим обязанности заместителя губернатора по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу назначен Дмитрий Кудряшов.

Дмитрий Кудряшов родился 13 августа 1969 года в Кемерове.

В 1992 году с отличием окончил Кемеровский государственный университет по специальности «Химия», в 2004 году получил диплом «с отличием» Новосибирского государственного технического университета по специальности «Высоковольтные электроэнергетика и электротехника». Кандидат технических наук.

Работал на руководящих должностях на предприятиях электроэнергетической отрасли, с февраля 2016 г. занимал должность начальника департамента электроэнергетики администрации Кемеровской области.

Женат, воспитывает троих детей.