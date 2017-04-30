В России акции протеста «Надоел» отмечены задержанием активистов

По информации «Открытой России», акции протеста «Надоел», которые прошли в некоторых городах России, были отмечены задержанием гражданских активистов.

Так в Петербурге было задержано порядка 50 человек. Задержания прошли у метро «Горьковская» и у здания полпредства.

Задержанных развезли по 11 отделам полиции. Несколько человек были отпущены после того, как полиция составила на них протоколы по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка проведения публичного мероприятия).

В Туле на акции протеста «Надоел», организованной движением «Открытая Россия», задержано 20 человек, сообщает «ОВД-Инфо». Задержанных погрузили в автозак и привезли в отдел полиции «Зареченский», рассказал она.

В Тюмени по дороге на акцию был задержан и доставлен в отдел полиции ее координатор Антон Михальчук. В Казани, где на несогласованный сход собрались порядка 10 протестующих, полиция задержала двух активисток у здания региональной приемной президента РФ.

Акции под лозунгом «Надоел» прошли среди прочего в Горно-Алтайске, Новосибирске, Томске, Барнауле, Екатеринбурге, Петропавловске-Камчатском, Пскове. В основном это были малочисленные митинги

Как уже сообщалось, в Кузбассе, в Кемерове были задержаны около 14 человек. По сообщению сообщества «голос Кемерова», всех задержанных выпустили. Суд отклонил все материалы по административным нарушениям, поскольку не нашел в действиях задержанных нарушения закона о массовых мероприятиях.