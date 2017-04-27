В Кузбассе продлено конкурсное производство на Гурьевском металлургическом заводе

25 апреля арбитражный суд Кемеровской области удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего ОАО «Гурьевский металлургический завод» и продлил конкурсное производство на предприятии еще на полгода, сообщает Авант-Партнер.

По словам конкурсного управляющего Сергея Рогова, процедура банкротства еще не завершена – не продавалось, за исключением дебиторской задолженности, конкурсная масса завода, к тому же, еще не проведена до конца инвентаризация имущества предприятия.

В 2016 году, по данным бухгалтерской отчетности, выручка ГМЗ сократилась на 14,9% и составила 4,45 млрд рублей против 5,23 млрд годом ранее.

По информации издания, в январе 2010 года ГМЗ подписал с кредиторами мировое соглашение по итогам процедуры наблюдения, затем, в конце 2013 года, было возбуждено новое дело о банкротстве. Поскольку должник перестал выполнять условия мирового соглашения, и в январе 2014 года на предприятии было введено новое наблюдение, а в ноябре 2014 года – внешнее управление, а в ноябре 2016 – конкурсное производство.

Кредиторская задолженность предприятия на момент введения внешнего управления составляла более 11,85 млрд рублей, при открытии конкурсного производства – 16,73 млрд.