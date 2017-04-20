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17 жителей Кузбасса обратились по поводу присасывания клещей

По данным Роспотребнадзора по Кемеровской области на минувшей неделе 17 жителей Кузбасса обратились в медицинские организации Кемеровской области по поводу присасывания клещей.

Обращения зарегистрированы в городах: Берёзовский, Гурьевск, Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск, в Мариинском, Промышленновском, Тисульском, Тяжинском, Яйском районах.

Все обратившиеся в медицинские организации получили экстренную иммунопрофилактику.

Эпидемический сезон КВЭ продолжается с апреля по октябрь, максимальная активность отмечается в мае – июне, когда в медицинские организации Кемеровской области ежедневно обращается по поводу присасывания клещей около 600 человек.

Рубрики: Медицина
Автор: Лариса Сергеева
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