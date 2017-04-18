Власть отчиталась о доходах

Депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, президент, правительство РФ и власть в регионах отчитались о доходах, полученных в 2016 году.

Согласно сведениям, опубликованным на сайте Госдумы, среди депутатов самый высокий годовой доход в 2016 году задекларировал Андрей Палкин (фракция «Единая Россия») — 678,4 млн рублей.

Второе место по уровню дохода принадлежит Николаю Борцову («Единая Россия»), он задекларировал 604,7 млн рублей. На третьем месте депутат Григорий Аникеев (фракция «Единая Россия»), его доход составил 527,6 млн рублей. Сведения о доходах депутатов за 2016 год опубликованы в пятницу на сайте Госдумы.

Доход спикера Госдумы Вячеслава Володина в 2016 году составил 62,129 млн руб.

Это в семь раз больше, чем, например, доходы главы государства Владимира Путина (8,8 млн руб.) и премьера Дмитрий Медведева (8,5 млн руб.).

Совокупный заработок членов правительства (премьер-министра, вице-премьеров и министров) и их жен или мужей в 2016 году, как следует из опубликованных деклараций, составил 2,42 млрд руб. Годом ранее члены правительства отчитались о суммарном семейном доходе в 1,98 млрд руб. Таким образом, задекларированный семейный доход членов правительства увеличился на 22%, подсчитал РБК.

Согласно подсчетам издания, средний семейный доход 32 нынешних членов правительства за отчетный год составил 75,6 млн руб. — по сравнению с 63,9 млн руб. в среднем для 31 чиновника годом ранее. Это рост на 18% — с опережением инфляции и доходов россиян.

Членом правительства с самым высоким личным доходом в 2016 году стал министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, заработавший 582,1 млн руб. Михаил Абызов, который был министром с самым высоким заработком по итогам 2015 года, в этот раз спустился на второе место с доходом в 520,9 млн руб.

Между тем, пресс-служба администрации Кемеровской области опубликовала сведения о доводах заместителей губернатора Кузбасса в 2016 году. Их суммарный доход составил 27,1 млн рублей.

Больше всех из заместителей Амана Тулеева заработал руководитель аппарата администрации Кемеровской области Алексей Зеленин — 2 млн.493 тыс. рублей. На втором месте – арестованный по делу о вымогательстве Александр Данильченко. Его доход за прошлый год составил 2 млн. 444 тыс. рублей. На третьем месте еще один обвиняемый – Алексей Иванов. Его доходы составили 2,045 млн рублей.

По данным пресс-службы АКО губернатор Кузбасса Аман Тулеев заработал в прошлом году 5 млн.420 тыс. рублей.