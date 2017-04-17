В Кузбассе семейную пару обвиняют в убийстве приемных детей

В Кемеровской области расследуется преступление по факту убийства двух несовершеннолетних детей в приемной семье, сообщает Правоохранительный портал Кузбасса.

По версии следствия, в одном из поселков недалеко от Мысков несколько лет назад местная предпринимательница и ее супруг взяли на воспитание из интерната двух мальчиков и девочку. За каждого ребенка приемные родители получали ежемесячную выплату – по 20 тысяч рублей. При этом супруги также воспитывали и своего ребенка.

Весной 2016 года супруги исчезли из поселка, не известив о своем отъезде органы опеки и попечительства.

В ходе оперативных мероприятий правоохранительными органами были установлены факты жестокого обращения приемными детьми: их заставляли работать и морили голодом. Позднее полицейские обнаружили останки двух мальчиков. Чтобы скрыть следы преступления, одного ребёнка сожгли, а второго завернули в ковер и утопили в болоте.

Позже сотрудники уголовного розыска задержали убийц в Краснодарском крае. Они были доставлены в Кузбасс и арестованы. Подозреваемые признались в совершенном преступлении.

В настоящее время расследованием преступления занимаются ссотрулники Следственного управления Следственного комитета России по Кемеровской области.

Задержанным предъявлены обвинения в убийстве малолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии. Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.