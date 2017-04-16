Сегодня христиане всего мира отмечают Пасху Христову, которая в 2017 году выпала на 16 апреля для католиков и православных.

В полночь с субботы на воскресенье в христианских храмах начались богослужения в честь Воскресения Иисуса Христа.

В России главное пасхальное богослужение в Москве в этом году началось за час до полуночи в храме Христа Спасителя, где патриарх всея Руси Кирилл совершил полунощницу, крестный ход, пасхальную заутреню и литургию.

На богослужении в храме Христа Спасителя присутствовали президент РФ Владимир Путин, председатель правительства Дмитрий Медведев с супругой, мэр столицы Сергей Собянин.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал православных в пасхальные дни доказать свою веру добрыми делами. «Наше единство с Господом не может ограничиваться лишь участием в богослужении или личным молитвенным усердием», — говорится в традиционном послании главы РПЦ.

Он призвал православных не поддаваться унынию, несмотря на то, что мир полон зла. «Ибо, несмотря на все беды, катаклизмы, конфликты и противоречия, мы знаем, что Господь победил мир, восторжествовал над грехом и смертью», — подчеркнул патриарх.

В Кузбассе праздничные богослужения прошли в 174 церквях и храмах, расположенных на территории области.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев принял участие в пасхальном богослужении в храме святой блаженной Ксении Петербургской.

Он поздравил всех присутствующих с праздником: «Пасха — это особый, великий день, светлый праздник… Давайте в этот светозарный праздник просто отбросим, уберем из своего сердца всё, что тяготило нас, омрачало нашу жизнь: конфликты и распри, обиду и непонимание, чёрствость и равнодушие, всё, что тревожило, ранило нам душу. Желаю вам и вашим семьям, вашим детям и внукам – любви, мира и согласия, светлой пасхальной радости и веселья!», — сообщает пресс-служба АКО.

В области были усилены меры безопасности: в пасхальную ночь работали более двух тысяч сотрудников полиции. Для жителей Кемерове и Новокузнецка были организованы специальные транспортные маршруты, которые доставили жителей домой после богослужения.