В Кузбассе открылся фестиваль «Джаз у Старой крепости»

С 12 по 14 апреля в Новокузнецке проходит XXXIII международный фестиваль «Джаз у Старой крепости» им. Анатолия Берестова.

XXXIII джазовый фестиваль соберет на площадке народную артистку РФ Ларису Долину, квартет Олега Бутмана, заслуженного артиста России, пианиста Сергея Жилина, пианиста из Санкт-Петербурга Андрея Кондакова, мультиинструменталиста из Рио де Жанейро Серджио Брандао, барабанщика Гария Бандасарьяна, а также звезд американского джаза — Джона Маршала и Ари Хёнига.

Вчера, в рамках фествалья выступил «Фонограф-Джаз-Квартет» под управлением заслуженного артиста России Сергея Жилина, который представил концертную программу «Посвящение Оскару Питерсону».

Кроме того, зрители увидели квартет Алексея Подымкина: Алекс Сипягин – труба (Нью-Йорк), Ари Хёниг – барабаны, флюгельгорн (Нью-Йорк), Алексей Подымкин – рояль, Родес-пиано(Москва), Дарья Чернакова – контрабас(Москва).

Сегодня свое творчество представят The John Marshall Quartet (Нью-Йорк – Санкт-Петербург): Джон Маршалл – труба (Нью-Йорк), Зимовец Андрей – фортепиано, Затолочный Николай – контрабас, Крюковских Егор – ударные. Квинтет Валерия Нагорного (Санкт-Петербург): Нагорный Валерий – саксофон, Нагорный Сергей – саксофон, Арефьев Никита – рояль, Фомин Олег – контрабас, Шихов Алексей – ударные.

14 апреля нафестивале выступит народная артистка РФ Лариса Долина и квартет Олега Бутмана (Москва): Лариса Долина – вокал, Бутман Олег – ударные, Бутман Наталья – рояль, Протасов Павел – (контрабас), Варшавский Максим – саксофон. «Андрей Кондаков & Brazil All Stars» (Бразилия-Санкт-Петербург): Серджио Брандао – бас, Андрей Кондаков – рояль, Гарий Багдасарьян – ударные, Дмитрий Семенов – саксофон.

Фестиваль проходит в Кузбассе уже на протяжении 33-х лет. За эти годы в нем участвовали такие исполнители как Анатолий Кролл, Леонид Чижик, Игорь Бутман, Михаил Окунь, Даниил Крамер, Давид Голощекин, Андрей Кондаков, Юрий Кузнецов, Эдди Гомес, Бейни Голсон, Майк Стерн, Джеймс Оунс, Виктор Бейли, Били Кобем, Дебора Браун и многие другие.

В 2016 году джаз-клуб «Геликон» с успехом представил традиционный Кузбасский проект на сцене знаменитого Московского государственного музыкального театра фольклора «Русская песня».