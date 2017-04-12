Завод «Кузнецкие ферросплавы» планирует запустить две новых печи

В Кузбассе новокузнецкий АО «Кузнецкие ферросплавы», выпускающй ферросилиций, планирует инвестировать в свои производственные активы 280 млн руб., сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на гендиректора компании Кристину Коренную.

По ее данным, основная часть инвестиций будет направлена на запуск в мае и в июле двух печей по выплавке ферросилиция на новокузнецкой площадке. В связи с пуском печей ожидается, что объем производства ферросилиция увеличится в 2017 году на 5% по сравнению с 2016 годом и составит 510 тыс. т.

По информации «КоммерсантЪ», в этом году «Кузнецкие ферросплавы» планирует провести разведку участка недр Белокаменка на Антоновском месторождении кварцитов около Анжеро-Судженска и подготовить проект его освоения.

Кроме того, запланированы замены фильтров печей, а также пуск участка по производству огнеупорных кварцитовых масс. Как пояснил госпожа Коренная, инвестиции в данный участок 15 млн руб. были произведены ранее. Собственное производство огнеупорной массы для футеровки индукционных печей, которые работают на площадке в Юрге, позволит сэкономить на закупке футеровки и ее доставки с Урала.

АО «Кузнецкие ферросплавы» производит ферросилиций на двух ферросплавных заводах в Новокузнецке и Юрге, кроме того, в состав предприятия входит Антоновское рудоуправление по добыче кварцитов, используемых для выплавки ферросилиция, в Анжеро-Судженске.