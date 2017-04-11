В Кузбассенаписали «Тотальный диктант»

В минувшие выходные 8 апреля более чем в 800 городах по всему миру прошла ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант». Она направлена на привлечение внимания к вопросам грамотности и развитию культуры грамотного письма.

В Кузбассе «Тотальный диктант» в седьмой раз. писали сразу в девяти городах области на 23 площадках.

Только в Кемерове участиев акции приняли около 700 человек. В городе было организовано три площадки: КемГУ, Кемеровская областная библиотека для детей и юношества и Кемеровская областная библиотека им. Фёдорова. Большая часть участников акции написали диктант на базе КемГУ — 531 человек.

В этом году автором текста «Тотального диктанта-2017» стал русский писатель, сценарист, историк, ученый Леонид Юзефович. Чтецами выступили актеры Театра для детей и молодежи и института филологии, иностранных языков и медиакоммункаций.

В Новокузнецке текст диктaнта в аудитoрии историко-филологичeского факультета НФИ КeмГУ зачитывал защитник хоккейного “Металлурга” Эдуард Михайлов.

Отметим, что площадки были также открыты в Междуреченске, Калтане, Белове, Ленинске-Кузнецком и Гурьевске.

Результаты диктанта можно будет узнать 14 апреля на официальном сайте «Тотального диктанта».