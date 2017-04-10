В Прокопьевске открылась выставка "Мастер и мастеровые"

В прокопьевском культурно-выставочном центре «Вернисаж» открылась персональная выставка работ Народного мастера России, члена Союза художников РФ Надежды Спекторовой, сообщает портал Прокопевск.ру.

В экспозиции выставки «Масткр и мастеровые» представлены более 70 авторских произведений Надежды Спекторовой и 24 творческие работы её студентов в технике росписи по металлу.

Расписные подносы Надежды Анатольевны находятся в собраниях Российского этнографического музея, Нижнетагильского музея–заповедника горнозаводского дела Среднего Урала, музеях Кемеровской области, частных коллекциях в России, Франции, Англии, Германии, Польши, Израиля, Югославии, США, Китая.

Кемеровская декоративная роспись по металлу возникла в 70-е годы двадцатого века. В ее основу была положена урало-сибирская однослойная роспись. Однако в Кузбассе художницы фабрики «Весна» создали свой собственный более объемный и живописный стиль. В композициях стали использовать новые мотивы: хвойные ветви и шишки, листья папоротника и таежные мотивы.

Надежда Спекторова закончила художественно-графическое отделение Беловского педагогического училища. Двадцать пять лет проработала Надежда Анатольевна на фабрике «Весна», из них двадцать лет — главным художником.

В настоящее время преподает в Кемеровском государственном университете культуры и искусств на кафедре декоративно-прикладного искусства. На базе кафедры декоративно-прикладного искусства было открыто малое инновационное предприятие ООО «Весна», которое в 2014 году стало победителем конкурса «100 лучших товаров России 2014» и «Лучшие товары и услуги Кузбасса 2014 года».

Работа выставки продлится до конца мая