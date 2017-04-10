В Кузбассе стартовал пятый фестиваль GrelkaFest

В минувшие выходные в Шерегеше стартовал пятый фестиваль GrelkaFest, который в этом году будет проходить в два уик-енда — с 7 по 9 апреля и 21- 23 апреля,

В рамках фестиваля 8 апреля прошел спуск в карнавальных костюмах, в котором приняли участие более 650 чeловек.

В спуске принимали участие кузбасскийЙетти, героиразличных мульт- и кинофильмов, фан-клуб новокузнецкой хоккейной команды «Металлург», группа юных горнолыжников в костюмах-символах дорожного движения и многие другие.

После спуска победители были награждены. 50 тысяч рублей получили болельщики новокузнeцкого хоккейного клуба “Мeталлург” Новокузнецк, чей спуск был самым массовым. Призам был награждены самые юные участник — двойняшкам в костюмах мухоморов, самый возрастной участник — 73-летний местный житель. Приз зрительских симпатий достался группе в костюмах советских космонавтов, а в тройку победителей вошли робот-трансформер, компания в костюмах в стиле стим-панк, а первое место досталось участнику в костюме из компьютерной игры Fallout. Всем победителям и призерам вручили денежные премии от администрации Кемеровской области.

По окончании спуска состоялись соревнования по прыжкам в бассейн в карнавальных костюмах на горных лыжах и сноубордах и снежный dance battle, где танцоры соревновались под открытым небом.

Из 60 зарегистрировавшихся на прыжки в воду участников решились прыгнуть только 45 человек. Наградывручили в трех номинациях: лучший райдер, лучший тандем и лучший женский кульбит.

Всего по оценкам организаторов в выходные Шерегеш посетили не менее семи тысяч человек.