В России уменьшился прожиточный минимум

Правительство России по итогам IV квартала 2016 года установила прожиточный минимум в размере 9 тыс. 691 рубля, сообщает официальный портал правовой информации.

Ддля трудоспособного населения эта цифра составила 10 тыс. 466 рублей, для пенсионеров — 8 тыс. рублей, а для детей — 9 тыс. 434 рубля.

При этом в третьем квартале прошлого года эти цифры были выше: 9 тыс. 889 рублей, 10 тыс. 678 рублей, 8 тыс. 136 рублей и 9 тыс. 668 рублей соответственно перечисленным выше категориям.

Таким образом, размер прожиточного минимума на душу населения в IV квартале снизился на 2% по сравнению с третьим кварталом 2016 года.

В Кузбассе по данным департамента труда и занятости Кемеровской области величина прожиточного минимума в целом по Кемеровской области за четвертый квартал 2016 года в расчете на душу населения составляет 8748 рублей, для трудоспособного населения – 9260 рублей, пенсионеров – 7064 рубля, детей – 9135 рублей.