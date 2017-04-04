В Кузбассе из-за возгорания ветилятора в шахте выведены на поверхность 200 горняков

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Кемеровской области сегодня в Кузбассе около 8:50 по московскому времени в ходе ремонтных работ на строящейся шахте им. Тихова в Ленинске-Кузнецком произошло возгорание утеплителя в здании главной вентиляторной установки.

После от дыма сработал аварийный датчик главной вентиляторной установки и автоматически произошло отключение вентилятора. В результате прекратилось проветривание шахты, поэтому 198 горняков, находившиеся под землей, были выведены на поверхность.

Как уточнили в пресс-службе, никакого задымления в самой шахте не было, а возгорание утеплителя в ходе ремонтных работ на здании ГВУ было потушено силами самой шахты до приезда пожарных машин. После этого вновь был включен вентилятор, работа шахты возобновлена.

Уточняется, что на месте происшествия работали три отделения горноспасателей.