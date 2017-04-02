В Кузбассе готовятся к открытию фестиваля GrelkaFest-2017

С 7 по 23 апреля в Шерегеше пройдет пятый юбилейный фестиваль GrelkaFest-2017.

В этом году все мероприятия будут проводиться во время двух уик-эндов: с 7 по 9 апреля и с 21 по 23 апреля. Ключевым событием первой части фестиваля будет традиционный спуск в карнавальных костюмах. Во второй части фестиваля запланирован бикини-заезд, который, как рассчитывают организаторы станет рекордным. Он пройдёт 22 апреля.

По словам Никиты Гирина, директора новосибирского креативного бюро «Энгиро», которое занимается разработкой концепции и организацией нынешней Грелки, в месте проведения фестиваля будет возведена новая большая сцена, которая будет установлена таким образом, что обзор на все происходящее будет открываться, в том числе и с выката горы в Секторе А.

На фестивале будут работать сразу два хедлайнера: в первый уик-энд на сцене выступит группа Трубецкой (экс Ляпис Трубецкой), а во вторые выходные — группа Чичерина.

Впервые на фестивале GrelkaFest-2017 впервые состоится дэнс-баттл в карнавальных костюмах и чемпионат по бамперболу. Это абсолютно новое развлечение: игра проводится на поле, соперники надевают на себя надутые шары. Правила почти футбольные.

Кроме этого пройдут традиционные конкурсы, такие как "Мисс Шерегеш", главным призом которого станет поездка в Италию на горнолыжный курорт.

Организаторы уверены, что им удастся собрать более полутора тысяч участников.