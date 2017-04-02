В Кузбассе продолжаетсяя реализация уникального проекта “Сибирь. Регионы”

6 апреля в выставочном зале Дома творческих союзовв Новокузнецкеоткроется вторая экспозиция уникального проекта “Сибирь. Регионы”, сообщает издание "Кузнецкий рабочий".

Открыли проект художники Кемерова. они привезли около 50 работ 11 авторов — Александра Новикова, Юрия Белокриницкого, Анатолия Чернова, Андрея Дрозда, Сергея Червова и других художников.

Всего в рамках проекта в Новокузнецке пройдет 12 выставок, на которых будет представлено творчество лучших художников Сибири. Завершится проект в марте 2018 года на площадке “Кузбасской ярмарки”, где состоится межрегиональная выставка лучших работ. Всего ожидается около 700 участников из 12 регионов Сибири, которые представят около 1000 работ.