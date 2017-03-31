Глава Кемерова провел открытую встречу с бизнесменами

Вчера глава Кемерова Илья Середюк провёл первую открытую встречу с предпринимателями города, сообщает Авант-Партнер.

На встрече обсуждались различные формах взаимодействия власти и бизнеса. Одной из форм такого взаимодействия могли бы стать создание инвестиционной лаборатории, проведение предпринимательского форума, а также реализация всевозможных проекты, начиная от организации совместного обучения с приглашением тренеров Российского и мирового уровня до больших проектов.

Кроме того, решено проводить подобные встречи один раз в месяц и возродить Совет по поддержке предпринимателей при главе города.

В результате на добровольных началах была создана рабочая группа, в которую вошли 30 человек. Она должна проработать все вопросы организации Совета. За координацию работы группы будет отвечать заместитель главы города по экономическим вопросамТатьяна Ананьина.

Рабочая группа начнёт работу уже на следующей неделе и через месяц должна представить результаты на такой же встрече предпринимателей с главой города.