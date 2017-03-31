В России начался весенний призыв. В Кузбассе планируется призвать 2,5 тыс. человек

Вчера президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан на военную службу, сообщает Росбалт со ссылкой на официальный портал правовой информации.

Таким образом, с 1 апреля на службу в Вооруженные силы РФ будут призваны 142 тыс. человек. Это меньше, чем осенью (155 тыс. граждан РФ) и весной 2016 года (155 тыс. человек).

Ранее сообщалось, что штатная численность Вооруженных сил России с 1 июля этого года вырастет до 1,9 млн человек.

Между тем, в Кузбассе прошло расширенное заседание областной призывной комиссии, в котором приняли участие заместитель губернатора Алексей Кожевин, председатели призывных комиссий муниципальных образований, военные комиссаы городов и районов, начальники отделений военного комиссариата Кемеровской области, а также врачи, руководящие работой медицинских комиссий муниципальных образований.

На заседании были подведены итоги проведения призыва осенью 2016 года: с октября по декабрь 2016 года на военную службу призвано 3315 кузбассовцев. Кроме того, 6 человек направлены на альтернативную службу — в медицинские и социальные учреждения.

Весенний призыв продлится до 15 июля 2017 года. На военную службу планируется отправить 2,5 тыс. жителей Кузбасса, в том числе в Президентский полк.