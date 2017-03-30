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Департамент здравоохранения в Кузбассе выплатит 49 млн рублей фармкомпании

Арбитражный суд Кемеровской области удовлетворил 4 иска ООО «Медипал-онко» (Москва) к департаменту охраны здоровья населения Кемеровской области на общую сумму 49 млн рублей, сообщает Интерфакс-Сибирь со ссылкой на материалы суда.

Сумму исковых требований составляет задолженность Кузбасса по оплате за поставку товара по госконтрактам, заключенным в феврале-марте 2016 года.

Кроме того, кемеровский арбитражный суд продолжает рассматривать еще 3 иска «Медипал-онко» к областному департаменту охраны здоровья на общую сумму 50,7 млн рублей. Очередные судебные заседания по искам назначены на 18 апреля.

СПРАВКА: Компания «Медипал-онко» обеспечивает лекарственными средствами учреждения системы здравоохранения России, стран СНГ и дальнего зарубежья и специализируется на дистрибуции препаратов в области онкологии, онкогематологии, гематологии, кардиологии и реаниматологии.

Рубрики: Происшествия
Автор: Лариса Сергеева
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