В России акции против коррупции завершились массовыми задержаниями

Вчера 26 марта во многих городах России от Санкт-Петербурга до Владивостока прошли многочисленные акции против коррупции. Поводом для проведения митингов стало расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального «Он вам не Димон», в котором рассказывается, что премьер-министр Дмитрий Медведев связан с несколькими дорогими объектами недвижимости — усадьбами, яхтами и виноградниками.

По оценкам организаторов в несанкционированной акции на Пушкинской площади в Москве приняли участие более 20 тысяч человек.

В Москве на Пушкинской площади по данным ОВД-инфо полиция задержала 1030 человек, в том числе и Алексея Навального. Полиция задержала политика на пересечении Тверской улицы с Мамонтовским переулком. Собравшиеся потребовали отпустить Навального и не давали полицейскому автозаку уехать. В итоге ОМОНу пришлось окружить автобус. На дорогу перед автобусом выкатили автомобиль, после чего вспыхнули стычки участников акции с полицией. Также полиция задержала юриста ФБК Вячеслава Гимади. После этого правоохранители начали разгонять протестующих дубинками.

В Санкт-Петербурге тысячи людей вышли на Марсово поле. После отказа Смольного в проведении митинга за отставку премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, они решили присоединиться к уже заявленной акции НОД. С собой у них были плакаты «Коррупция ворует будущее», «Коррупция — так себе традиция», «Наши ценности — не врать и не воровать». Количество участников акции, по разным оценкам, составило от 5 до 10 тыс. человек. После этого многотысячная толпа двинулась к Зимнему дворцу, скандируя «Россия будет свободной!», «Один за всех и все за одного!», «В отставку!».

Полицейские несколько раз предупреждали митингующих, что мероприятие незаконно. Но ОМОН все же не решался блокировать толпу. В районе Площади Восстания. ОМОН взял протестующих в кольцо и начал разводить по автозакам. Применять силу стражи порядка не стеснялись.

По информации «Росбалта» на площади Восстания полиция задержала 131 человека и доставила в отделы полиции.

В Нижнем Новгороде число задержанных на антикоррупционном митинге составило 24 человека, сообщает «Росбалт». В отношении задержанных были составлены протоколы по статье КоАП РФ 20.2 (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации).

В столице Дагестана Махачкале во время антикоррупционного митинга сотрудники полиции задержали 156 человек, передает издание «Черновик». В том числе были задержаны корреспонденты газеты «Коммерсант» Сергей Расулов, издания «Это Кавказ» Владимир Севриновский и портала «Кавказская политика» Фаина Качабекова.

Более 100 участников акции протеста были задержаны в Краснодаре, сообщает сайт Yuga.ru.

После попытки развернуть плакаты, в участников митинга полетели дымовые шашки, начались задержания. Был задержан руководитель штаба Алексея Навального в Краснодаре Мирослав Валькович.

Затем участники митинга пошли в сторону улицы Красной и по бульвару двинулись в сторону центра города. По свидетельствам корреспондентов, полиция задерживала людей стихийно — тех, которые шли без плакатов и не выкрикивали никаких лозунгов. Силовики требовали документы для проверки, некоторых людей сажали в автозаки.

Акции протеста прошли в регионах СФО, в том числе и в Кузбассе.

В Новосибирске в митинге против коррупции, который прошел возле театра «Глобус» приняли участие более 2 тысяч человек, в основном молодые люди в возрасте около 20 лет. Символом митинга стала желтая уточка: ее изображение было на некоторых плакатах, а в завершение митинга в небо выпустили надувных желтых уток. К собравшимся по Skype обратился глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.

Напомним, власти не согласовали с организаторами площадку для проведения акции, но 25 марта Центральный районный суд Новосибирска признал незаконным отказ мэрии города в согласовании митинга.

Встолице Кузбасса Кемерове прошла акцияпротив коррупции в эшелонах власти, который собрал около 200 человек.

Поскольку мэрия Кемерова не согласовала акцию, местные протестующие решили провести митинг на согласованном мероприятии отделения НОДа в Кузбассе в сквере «Орбита».

По словам очевидцев, подойти к парку можно было только через оцепление, рядом дежурил ОМОН. В самом парке, силы правопорядка разделили сторонников Навального и «нодовцев». «С одной стороны кричали: «Путин – вор!», «Россия будет свободной!», «Продай дачу – построй дороги»», а с другой заявляли о «плане Даллеса», связи США и Центробанка РФ, и счастье от присоединения Крыма».

Активисты НОД досрочно завершили мероприятие, объяснив это тем, что им мешают «крики из толпы» сторонников Алексея Навального. Задержаний не было.

В Новокузнецке, на площадке за ДК им. Маяковского в Абашеве на митинг против коррупции собралось около 200 человек из Новокузнецка, Прокопьевска, Мысков и других городов Кузбасса, сообщает novokuznetsk.su.

Выступающие говорили о проблеме коррупции в стране, воровстве чиновников, предвзятости судебной системы, безнаказанности взяточников, фальсификации выборов и т.д. Основную часть собравшихся составила молодёжь. Задержаний не производилось.

Фото: Егений Фельдман, Алла Наумчева, ИД "Росбалт", "Голос Кемерова"