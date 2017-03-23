Преподавателя Сибирского федерального университета уволили после показа фильма Навального об имуществе Дмитрия Медведева

Преподаватель философии и культурологии Сибирского федерального университета Михаил Константинов был уволен за то, что показал «Он вам не Димон» оппозиционера Алексея Навального об имуществе премерь-министра Дмитрия Медведева, сообщает издание «Проспект мира».

По словам Константинова, «Среди студентов курса оказался доносчик. Очевидно вместе с родителями он (она) написали донос по поводу того, что я показывал фильм про Медведева. Дело дошло до ректора СФУ [Евгения] Ваганова, и меня заставили уволиться. Видите ли вы, студенты, не должны знать о том, как разворовывают страну, и преподаватели, которые об этом говорят, не должны вести занятия у вас».

В торгово-экономическом институте СФУ подтвердили увольнение преподавателя, однако отрицают, что это связано с показом фильма.

Между тем, преподавательский стаж Константинова составляет 24 года, перечень научных работ насчитывает семь публикаций с 2010 года.

Фильм «Он вам не Димон» Фонда борьбы с коррупцией был опубликован в начале марта, утверждается, что председатель правительства владеет множеством движимого и недвижимого имущества, зарегистрированного в фондах, формально не имеющих к нему никакого отношения. Расследование, опубликованное Фондом борьбы с коррцпцией, на Youtube набрало более 10 млн просмотров.

Вчера депутат Госдумы Валерий Рашкин направил в Следственный комитет, Генеральную прокуратуру и ФСБ депутатский запрос с требованием проверить информацию о коррупции премьер-министра Дмитрия Медедева.

В запросе говорится, что в КПРФ обратились представители движения «Гражданский контроль», которые сообщили, что до 10% граждан России уже ознакомились с данным о возможной причастности председателя правительства к коррупции.

При этом Рашкин посчитал, что «официальные объяснения действующей власти РФ отсутствуют».