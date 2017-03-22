В Москве задержаны подозреваемые по делу о хищении средств при строительстве резиденции президента Путина

В Москве задержаны глава ФГУП «Атэкс» Федеральной службы охраны Андрей Каминов и гендиректор компании «Стройфасад» Станислав Кюнер, которых подозревают в причастности к хищению средств при строительстве дома приемов в резиденции президента РФ Владимира Путина в Ново-Огарево, сообщает Интерфакс.

По информации агентства задержанные были доставлены в СК РФ на допрос. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении их меры пресечения.

По данным издания«Фонтанка», Следственный комитет возбудил дело в отношении Каминова и ряда петербургских субподрядчиков по нескольким эпизодам части четвертой статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

По версии следствия денежные средства были похищены при строительстве официальной резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево, отмечает «Фонтанка». Речь идет об «Объекте №53». По данным «Фонтанки», этот комплекс — двухэтажный Дом приемов, со спортзалом, гостиницей и другими сооружениями. Стоимость работ превышает 5,5 млрд рублей.