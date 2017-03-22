На реконструкцию дороги в Таштаголе планируют потратить более 315 млн рублей

По информации портала госзакупок, администрация Таштагольского городского поселения назначила на 3 апреля аукцион по определению подрядчика для выполнения реконструкции внутригородской автодороги ЦМК – Бельково, сообщает Интерфакс.

Начальная (максимальная) цена контракта — 315 млн 272,48 тыс. рублей.

Согласно аукционной документации, реконструировать планируется участок от ул. Ленина до ул. Горького, в том числе мост фактически построить новый мост через реку Кондома и демонтировать существующий. При этом протяженность моста составляет более 89 метров, общая протяженность отрезка дороги для реконструкции — менее 1 км.

В результате реконструкции автодорога перейдет из четвертой технической категории в третью, увеличится ширина обочин, тротуаров и проезжей части (с 6 метров минимум до 7 метров), будет предусмотрено освещение.

По условиям аукциона, реконструкция должна быть завершена до конца 2017 года. Заявки на участие в торгах принимаются до 29 марта.

Реконструкция дороги будет профинансирована из бюджета Таштагольского городского поселения, а для реализации проекта будет привлечены также средства фонда развития моногородов в размере 290,8 млн рублей.