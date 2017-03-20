В Новосибирске прошел митинг против повышения тарифов на ЖКУ

Вчера в Новосибирске прошел митинг против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, в котором приняли участие около 3 тыс. человек, сообщат «Интерфакс» со ссылкой на городскую мэрию.

Ранее сообщалось, что организаторы подавали заявку на 1,5 тыс. человек и приглашали на митинг полпреда президента РФ в СФО Сергея Меняйло, губернатора Владимира Городецкого и Анатолия Локтя. Однако представители власти на акцию не пришли.

Зато в митинге принял участие Алексей Навальный, совершающий в рамках предстоящей предвыборной компании поездку по регионам СФО.

По словам Навального, он не представлял степени недовольства собравшихся. Оргкомитет митинга «объявил требование к губернатору «Отменяй или уходи», дав ему месяц на отмену решения о повышении тарифа, а самое популярное скандирование было «Городецкого в отставку». Месяц ждать не хотят.

…Общее ощущение: город достали. Тут явно просто никто не может платить этот новый тариф. И тут точно никто не хочет оплачивать чью-то красивую жизнь.

И надо понимать: он ещё в силу не вступил. То есть на улицу идут те, кто понимает: с июля в платёжках будут другие суммы.

Мне интересно посмотреть, что здесь будет происходить в августе, когда уведомление о том, что надо выходить на улицу, содержащееся в платёжке на ЖКХ, придёт в квартиру каждому».