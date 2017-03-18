В Кузбассе открыли первый предвыборный штаб Алексея Навального

Сегодня российский политик Алексей Навальный встретился в Кемерове с представителями местных СМИ, а также со своими сторонниками на открытии избирательного штаба. Разговор прошел в деловом центре «Томь», расположенном на территории бывшей швейной фабрики. Каких-либо сообщений о предстоящей встрече в крупных региональных СМИ накануне встречи не появлялось. Тем не менее, даже при такой информационной тишине, на встречу пришло довольно много журналистов. В основном те, кто внимательно следит за поездкой А. Навального по СФО. Пресс-конференция началась в 14.00 по местному времени и продолжалась в течение часа.

В самом начале руководитель избирательного штаба Навального Леонид Волков сказал, что для регистрации кандидата-самовыдвиженца необходимо собрать 300 тысяч подписей, при ограничении не более 7500 подписей от одного региона. «Такое законодательное ограничение нас, скорее, радует, — сказал он, — потому что нам необходимо активно ездить по всем регионам и строить региональную сеть из наших сторонников. Кстати, в Кемерове, где командовать нашим штабом будет Павел Будников, уже зарегистрировано более тысячи человек, желающих поставить свою подпись. Мы рассчитываем, что кемеровский штаб даст нам 4 тысячи подписей и новокузнецкий – 3500 подписей. В Кемерове зарегистрировано сейчас более 200 волонтеров и сравнимое с этим число — в Новокузнецке».

О политической части развития предвыборной кампании рассказал Алексей Навальный. Он отметил, что ситуация с привлечением волонтеров в Кемерове пока ничем не отличается от других сибирских городов, в частности Томска. При этом он заявил, что в Кузбассе на выборах существует «большая проблема электоральных фальсификаций». Мы учтем этот фактор на предстоящих выборах, отметил он, и включим в число наблюдателей настоящих бойцов.

Затем он прошелся по самым критическим проблемам Кузбасса. «Кемеровская область – это пример того, как индустриальный регион с огромной перспективой фактически уничтожен политикой централизации и перераспределения средств, которая внедряется последние 17 лет. Но здесь процесс деградации пошёл ещё дальше: такая политика отразилась на здравоохранении.

Например, по количеству ВИЧ-инфицированных Кемеровская область занимает в России одно из лидирующих мест. По медицинским показателям здесь эпидемия ВИЧ. Здесь заболевание туберкулезом на 88% выше, чем во всей России! Такое впечатление, что мы находимся во второй половине 19 века. Думаю, что отсюда людям особенно неприятно смотреть прямые линии Владимира Путина, в которых он рассказывает, что у нас прекрасная демографическая ситуация. Здесь естественная убыль населения 6 тысяч человек ежегодно. Думаю, что Кемеровская область горячо откликнется на положение нашей программы по минимальной оплате труда. Формально средняя зарплата здесь у вас 29 тысяч рублей, но реально она гораздо меньше. Мы считаем, что минимальная оплата труда в России должна составлять 25 тысяч рублей и никто, ни один человек, не может получать меньше этой суммы.

Уверен, что найдет отклик у жителей области наше программное положение о борьбе с социальным неравенством. Ведь сейчас 88% национального богатства принадлежит 0,1% населения и Кемеровская область яркий тому пример! Владельцы шахт и разрезов покупают классные яхты, которые мы видим затем в журналах и которые ФБК любит всем показывать. Происходи это потому, что людям платят за работу по 18 тысяч рублей и меньше, им просто недоплачивают. Мы будем бороться за голоса этих людей».

Затем Алексей Навальный ответил на вопросы журналистов, которые касались стратегии и тактики предвыборной кампании.

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По итогам встречи Алексей Навальный написал в своем блоге: «Открыли штаб в Кемерово и ещё раз убедились: нет никаких «единороссовских регионов» или «провластных регионов».

Есть регионы где меньше фальсифицируют и где больше фальсифицируют. А люди везде одинаковые — они хорошие и точно не поддерживают власть воров.

Много волонтёров и все замечательные.

В Кемеровской области на первом этапе кампании у нас будет два штаба: в Кемерове и Новокузнецке".

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Штаб в Кемерове расположен по адресу пр. Ленина, 33/2, каб. 305. Координатор — Павел Будников.

Текст Александр Сусоев. Фото Евгений Фельдман