В Кузбассе открылся филиал немецкой аграрной академии «ИрлБахер»

Вчера в Кузбассе прошла пресс-конференция заместителя губернатора Елены Жидковой, президента ХК «Сибирский деловой союз» Михаила Федяеав, представителей Аграрной академии «ИрлБахер» Юргена Шварценштайнера (руководитель) и Кирилла Ферхо, гендиректора ОАО «Ваганово» Николая Шишина.

На пресс-конференции было объявлено о создании в Кемеровской области филиала Аграрной академии «ИрлБахер», который будет действовать на базе хозяйств «Ваганово», «Чебулинское», «Усть-Сертинское». Обучение для специалстов сельского хозяйства из Кузбасса будет бесплатным. Это даст м возможность на практике познакомиться с передовыми европейскими технологиями на территориях сельхозпредприятий общей площадью 100 тыс. га.

Уже вчера, 13 марта, пять специалистов немецкой аграрной академии приступили к первому четырехдневному обучению кузбасских сельхозпроизводителей на базе ОАО «Ваганово» (Промышленновский район). В вводных занятиях приняли участие около 40 кузбасских аграриев.

Планируется, что в 2017 году специалисты немецкой аграрной академии «ИрлБахер» проведут в Кузбассе суммарно 70 дней, в течение которых будут обучать всех желающих кузбасских сельхозпроизводители, которые направят на бесплатное обучение своих работников.

В рамках проекта на полях академии «ИрлБахер» будут использоваться удобрения, производимые в Кузбассе, на КАО «АЗОТ».