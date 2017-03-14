ОНФ Кузбасса требует проверки законности проведения работ угледобывающим предприятием

Активисты отделения Общероссийского народного фронта по Кемеровской области обратились в прокуратуру с требованием проверить работу угледобывающего предприятия, которое ведет работы вблизи поселка Индустрия Прокопьевского района, сообщает портал Прокопьевск.ру

По просьбе местных жителей эксперты ОНФ провели проверку и выяснили, что техника работает на расстоянии 55-150 м до ближайших жилых домов. Земельные участки вблизи поселка Индустрия, на которых в настоящее время располагаются отвалы горных пород и ведутся работы, находятся на границе с Прокопьевском.

По мнению экспертов, данные факты свидетельствуют о нарушениях требований действующего законодательства, в том числе и в части организации санитарно-защитной зоны. Кроме того, не приняты меры безопасности: карьерная выемка не огорожена, нет предупредительных рвов, не установлены аншлаги.

По информации Прокопьевск.ру, прокуратура Кемеровской области дважды принимала решение об отказе в согласовании проведения внеплановой выездной проверки по фактам нарушения.

Учитывая эти обстоятельства, активисты Народного фронта обратились в прокуратуру области с просьбой взять данный вопрос на особый контроль, проверить наличие у организации лицензии на отработку поля шахты Зенковская, запросить проект тушения очагов горения, по которому осуществляется попутная добыча угля в районе поселка Индустрия и других участков, а также актуальную съемку площадки, где ведутся открытые горные работы.

Кроме того, по их мнению необходимо установить лиц, ответственных за соблюдение требований природоохранного законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также принять меры по устранению выявленных нарушений.