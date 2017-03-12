В Новокузнецке стартовал шахматный фестиваль «Кузбасс-2017»

С 10 по 15 марта в Новокузнецке проходит первый турнир шахматного фестиваля «Кузбасс-2017», в котором принимают участие около 100 спортсменов из регионов СФО.

В рамках традиционного шахматного фестиваля, посвященного Дню шахтера, состоятся более 20 крупных турниров, которые охватят все возрастные категории шахматистов. Всего принять участие планируют более 1,5 тыс. спортсменов.

Главный турнир на кубок губернатора Кузбасса состоится в августе. На соревнования съедутся шахматисты из всей Сибири.

Завершит фестиваль Кубок России по быстрым шахматам, который пройдет в октябре в Новокузнецке