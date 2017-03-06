В Кузбассе выявлено более 2400 нарушений природоохранного законодательства

По данным областной прокуратуры, в 2016 году органами прокуратуры было выявлено 2412 нарушений природоохранного законодательства в Кузбассе, что на 2,5% больше, чем в 2015, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, в минувшем году за такие нарушения в Кемеровской области было привлечено к ответственности 232 руководителя предприятий, к административной ответственности — 112 человек.

Наибольшее количество нарушений было выявлено в сфере исполнения водного законодательства, законов об охране атмосферного воздуха, земли и почв, об отходах производства и потребления, лесного законодательства, отмечается в сообщении.

В сфере деятельности органов госвласти основные нарушения, допущенные ими, связаны с тем, что не были приняты надлежащие меры по взысканию задолженности по плате за пользование природными ресурсами, возмещению причиненного окружающей среде ущерба, не осуществляли необходимый государственный экологический надзор. В частности, после представлений прокурора департаменты природных ресурсов и экологии и лесного комплекса Кемеровской области взыскали 25,2 млн рублей задолженности по плате за пользование водными объектами и лесными участками.