Зарплаты медиков снизились в шести регионах России

По данным Федеральной службы государственной статистики, в шести регионах России в прошлом году зарплаты медиков снизились, сообщает Росбалт.

По информации ведомства, заработок сократился у медиков из Еврейской автономной области, Ненецкого автономного округа, Ингушетии, Архангельской области, Адыгеи и Дагестана. Сокращение составило от 26 рублей до 2 тыс.​

В 25 регионах зарплаты выросли меньше чем на 1 тыс. рублей, а в двух из них, в Воронежской области и на Алтае, они стали больше только на 32 и 53 рублей соответственно. Cредняя зарплата врачей в России за 2016 год составила 50,7 тыс. рублей в месяц. В 64 регионах врачи получают меньше средней зарплаты по стране. Наименьший заработок у медиков в Калмыкии — 27,3 тыс. рублей

Наибольшую зарплату получают врачи в Чукотском автономном округе — 116,1 тыс. рублей. Также врачи зарабатывают больше 100 тыс. рублей в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах.

В Кузбассе по данным Кемеровостата средняя заработная плата врачей в 2016 году составляла 43,453 тыс. рублей, Зарплата среднего медицинского персонала – 22,267 тыс рублей, младшего медицинского персонала – 14,956 тыс. рублей.