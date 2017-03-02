В Республике Алтай вынесен приговор за негативное отношение к действующей госвласти

В Республике Алтай Чойский райсуд вынес приговор жительнице села Сейка по ст. 280.1 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Максимальная санкция данной статьи — пять лет лишения свободы, сообщает «КоммерсантЪ».

По версии следствия, обвиняемая разместила на своей странице в социальной сети ссылку на статью «Обращение к сибирякам и россиянам», которая содержит призывы к обособлению Сибири и выходу её из состава РФ.

Гособвинение просило признать отягчающим вину подсудимой обстоятельством то, что преступление совершено ею «по мотивам политической ненависти и вражды»: якобы подсудимая «крайне негативно относится к действующей госвласти, не согласна с политикой, проводимой федеральными властями».

В итоге суд назначил обвиняемой в призывах к сепаратизму 1,5 года условно с испытательным сроком 2 года.

По данным ОВД-инфо, это восьмой приговор по ст. 280.1 УК, включенной в Уголовный кодекс в ответ на события на территории Украины. Приговор по этой статье, как правило, не связан с лишением свободы, если человек обвиняется по одной этой статье.