В Кузбассе выставлен на продажу тепличный комплекс «Калтанское»

Расположенный на юге Кузбасса тепличный комплекс «Калтанское», реконструированный три года выставлен на продажу в рамках банкротства управляющей компании, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на конкурсного управляющего Сергея Каменева.

Имущество компании составляют тепличный комплекс площадью 7,6 га, два земельных участка и теплотрасса, протяженностью 7,6 км. К реализации подготовлено четыре лота: производственный комплекс с блоком зимних теплиц (610,3 млн руб.), четыре земельных участка под ними площадью 15,5 га, два небольших земельных участка совокупной площадью около 6 тыс. кв. м, а также теплотрасса протяженностью 7,64 км (159,4 млн руб.). В итоге стартовая цена всех лотов составила 770,87 млн руб.

Напомним, тепличный комплекс «Калтанское» был реконструирован при поддержке администрации Кемеровской области. Стоимость реконструкции составила 568 млн руб. Первая очередь обновленных теплиц (4,97 га), которая специализировалась на производстве огурцов и листовых салатов, была запущена в эксплуатацию в конце 2013 года.

По информации издания, собственники «Калтанского» планировали построить вторую и третью очереди комплекса на 9 га общей площадью, однако предприятие не смогло рассчитаться со Сбербанком еще по кредиту от октября 2013 года. Задолженность по нему на 24 мая 2016 года (когда она была включена судебным решением в реестр кредиторов должника) составила 372,2 млн руб. В залог по кредиту Сбербанк получил недвижимость заемщика.

В ноябре 2016 года Сбербанк переуступил свои требования к «Калтанскому» кемеровскому ООО ИФК «Энерго», которое с этого момента стало залоговым кредитором тепличного комплекса.

В настоящее время должник не ведет производственной деятельности, но все подготовленное к продаже имущество находится в рабочем состоянии, под охраной, в полной сохранности. Поставки тепла на тепличный комплекс продолжаются в небольшом объеме, только для поддержания работоспособности.

Инвесторы считают «Калтанское» «довольно проблемным активом, у него нет собственных источников отопления, а „внешнее“ тепло чревато огромными рисками для тепличного бизнеса».