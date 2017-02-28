В Москве по делу ЮКОСа прошел обыск у журналиста Зои Световой

Сегодня в Москве сотрудники правоохранительных органов провели обыск в квартире известного журналиста и правозащитницы Зои Световой, сообщает«Медиазона» со ссылкой на адвоката Анну Ставицкую.

По информации издания, обыск проходит «по делу ЮКОСа и „Открытой России“», в рамках «материнского» дела ЮКОСа 2003 года. Всего в следственной группе, которая пришла к Световой, 12 человек.

По словам Ставицкой, "В квартире Зои находятся примерно 10 человек и следователь СК РФ. Обыск в рамках возбужденного 20 июня 2003 года по факту хищения средств у государства и ОАО "Апатит" уголовного дела по обвинению Ходорковского и других лиц". Следствие считает, что из этих похищенных средств проводится финансирование различных организаций и физических лиц, в том числе и Зои Световой.

Правозащитник и журналист Зоя Светова является обозревателем журнала The New Times, а также сотрудничает с «Открытой Россией».

Ранее сообщалось, что у сотрудников движения «Открытая Россия», созданного бывшим главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским, серия обысков прошла в конце 2015 года, причем их проводили в рамках первого дела ЮКОСа, возбужденного в 2003 году.