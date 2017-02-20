Реальная инфляция в 5 раз превысила официальную

В январе текущего года «реальная инфляция» продемонстрировала резкий рост относительно декабря, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на отчет исследовательского холдинга «Ромир».

В то время как официальная инфляция в январе, по данным Росстата, составляет 0,6%, данные «Ромира», которые рассчитываются через формулу дефлятора, отражающего реальные изменения уровня цен на товары и услуги, показали месячную инфляцию на уровне в 3,2%.

В январе цены на продукты выросли на 7%, на алкоголь – на 12%.

Между тем, президент РФ Владимир Путин заявил, что темпы инфляции в России продолжают снижаться, а в феврале этот показатель в годовом выражении «пробил психологическую отметку» и оказался ниже 5%.

В связи с этим президент поручил правительству найти сбалансированные решения, чтобы обеспечить снижение инфляции и развитие промышленного производства.

Президент заявил, что в 2016 году удалось добиться «рекордно низких темпов инфляции» — 5,4%.