В Кузбассе построят автомобильный ретро-музей

К 400-летию Новокузнецка в Кузбассе будет построен открыт музей ретро-автомобилей, где будут представлены автомобили и мотоциклы из личной коллекции бизнесмена Александра Говора.

По словам предпринимателя, строительство музея, где будут уникальные единичные экспонаты автомобилей, начнется примерно через месяц. В него будет вложено более 150 млн. рублей», сообщает «Интерфакс-Сибирь».

В экспозиции музея будет представлено более 50 экземпляров автомобилей и мотоциклов, в частности: «Москвич – 400», ГАЗ 21 «Волга», ЗИМ- ГАЗ-12, ГАЗ-13 «Чайка», Benz 1884 года выпуска, мотоциклы «Ява-350», «Ковровец» К-125, ИЖ-49, Rover 1913 года выпуска и Harley-Davidson 1925 года выпуска.

В частности будет представлен Austin 1929 года выпуска — одна из пяти машин Austin, которые остались в рабочем состоянии, находящаяся в Новокузнецке. Четыре находятся в Англии.

СПРАВКА: Александр Говор — совладелец АО «НефтеХимСервис» (инвестор строительства Яйского НПЗ в Кемеровской области). Подконтрольная А.Говору компания «Инрусинвест» по франчайзингу развивает сеть АЗС «ЛУКОЙЛ» в Кемеровской области, а также сеть ресторанов Макдоналдс (первый открылся в Новокузнецке в сентябре 2015 года).