Госдума приняла Закон о бессрочной приватизации жилья

Государственная дума РФ приняла в третьем чтении поправку о бессрочном продлении бесплатной приватизации жилья в России для всех категорий граждан. Ранее законодательство предусматривало, что бесплатная приватизация завершится 1 марта 2017 года.

В новом законе исключены нормы, которые предусматривают ограничение срока бесплатной приватизации жилья, и граждане, имеющие право на бесплатную приватизацию жилья, смогут воспользоваться им без ограничения срока.

Граждане России, не использовавшие право на приватизацию жилых помещений, сохраняют право на бессрочное владение и пользование жилым помещением, предоставленным по договору социального найма.