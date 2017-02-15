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Госдума приняла Закон о бессрочной приватизации жилья

Государственная дума РФ приняла в третьем чтении поправку о бессрочном продлении бесплатной приватизации жилья в России для всех категорий граждан. Ранее законодательство предусматривало, что бесплатная приватизация завершится 1 марта 2017 года.

В новом законе исключены нормы, которые предусматривают ограничение срока бесплатной приватизации жилья, и граждане, имеющие право на бесплатную приватизацию жилья, смогут воспользоваться им без ограничения срока.

Граждане России, не использовавшие право на приватизацию жилых помещений, сохраняют право на бессрочное владение и пользование жилым помещением, предоставленным по договору социального найма.

Рубрики: Экономика
Автор: Лариса Сергеева
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