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В Кузбассе пройдет Всероссийский юбилейный форум предпринимателей

Завтра в Кузбассе, в Таштаголе откроется Всероссийский юбилейный форум предпринимателей — X съезд лидеров «ОПОРЫ РОССИИ», который продлится до 18 февраля.

Официально форум откроется 17 февраля пленарной сессией "Инвестиционный климат в регионах России", в которой примут участие губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, председатель попечительского совета «ОПОРЫ РОССИИ» Сергей Борисов, президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин, а так же представители бизнеса и администрации области

В рамках пленарной сессии участники на примере Кемеровской области обсудят инвестиционный климат, профиль Кузбасса по развитию малого предпринимательства, инструменты финансовой поддержки мсп, институты развития для бизнеса и т.д.

Во второй половине дня деловая программа продолжится параллельными сессиями и заседаниями профильных комитетов "ОПОРЫ РОССИИ". 

На сессии, посвященной внутреннему туризму, будут рассмотрены перспективы этого актуального направления, механизмы привлечения инвестиций в сферу внутреннего туризма, особенности розничного рынка туротрасли и многое другое. Модератором выступит вице-президент "ОПОРЫ РОССИИ" Алексей Кожевников. 

Свои заседания проведут комитеты по женскому и молодежному предпринимательству. 

В последний день форума желающие смогут принять участие в экскурсии на снегоходах и торжественном закрытии юбилейного съезда «ОПОРЫ РОССИИ».

Рубрики: Экономика
Автор: Лариса Сергеева
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