Погода
на 16 февраля
-21°C
Курс валют
на 15 февраля
$ 57.5
60.7
Ваш город:
ГлавнаяНовостиНовости областиВ России - дефицит пшеницы для производства хлеба
Новости

В России - дефицит пшеницы для производства хлеба

В России зафиксирован дефицит высококачественной пшеницы, используемой для производства хлеба. Об этом сообщает RNS со ссылкой на материалы к совещанию «О прогнозной балансе ресурсов и использования зерна в России» в Совете Федерации.

«Высокий урожай неизбежно привел к дефициту качественного зерна, в частности продовольственной пшеницы 3-го класса, являющейся одной из важнейших зерновых культур для производства массовых сортов хлеба в России», — говорится в документе.

Отмечается, что в России наблюдается перекос в сторону избыточного производства фуражного зерна и отсутствие механизмов, стимулирующих производство высококачественных сортов. Также сообщается, что дефицит качественной пшеницы сказывается на качестве хлеба.

Рубрики: В России
Автор: Лариса Сергеева
Оценить новость:
Рейтинг новости - 0.00 /5 (0 оценок)
Поделиться:
Комментарии

Комментариев пока нет.

Комментировать:
Последние новости