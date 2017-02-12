В Кузбассе презентовали аудиокнигу «Шория всюду со мной»

В Кемеровской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих в рамках программы «Культурное наследие коренных народов Кузбасса» прошла презентация аудиокниги стихов и сказок «Шория всюду со мной» поэта-сказителя Степана Торбокова.

В издание, адаптированное для незрячих и слабовидящих, вошли стихи, сказки, публицистические заметки о Горной Шории шорского поэта и фольклориста Степана Торбокова. Это первая и пока единственная подобная книга для инвалидов по зрению.

В презентации приняли участие студенческий фольклорный ансамбль коренных тюркоязычных этносов Сибири «Алтын Ай» Кемеровского государственного института культуры, член общественного движения «Совета старейшин шорского народа» Надежда Печенина и член Союза писателей России, поэт Александр Катков.

Кроме того, студенты кафедры театрального искусства КемГИК представили поэтическую композицию «Не тронь такую красоту», а сотрудники библиотеки рассказали биографию автора.