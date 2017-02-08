В Кузбассе скорректировали параметры областного бюджета на 2017 год

В Кузбассе прошла пятьдесят вторая внеочередная сессия совета народных депутатов Кемеровской области, на которой был приняты изменения в закон «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», сообщает пресс-служба облсовета.

Изменения были внесены в связи с дополнительными поступлениями из федерального бюджета. Законом увеличен общий объем доходов и расходов на 2699938,5 тыс. рублей, дефицит сохранен без изменений в сумме 2970693,5 тыс. рублей или 3,7% от объема доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений.

На основании распоряжений, постановлений Правительства Российской Федерации о распределении межбюджетных трансфертов безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы увеличены на 2,2 млрд руб., в том числе, субсидии на реализацию федеральных целевых программ — 151,5 млн руб., на софинансирование расходов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи за пределами программы ОМС — 33,78 млн руб., на строительство школ — 626,54 млн руб., на возмещение части процентной ставки по инвесткредитам в АПК — 130,6 млн руб., на поддержку обустройства городских парков — 16,84 млн руб., трансфертов на дорожное хозяйство — 1,25 млрд руб.

Кроме того, изменения в областном бюджете вызваны дополнительным поступлением 490,6 млн руб. из федерального фонда содействия реформированию ЖКХ на снос аварийного жилья. В этих же суммах увеличен объем бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ Кемеровской области «Развитие здравоохранения Кузбасса», «Государственная поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий в Кемеровской области», «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса», «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса», «Развитие системы образования Кузбасса».

В итоге, и доходы, и расходы бюджета Кузбасса были увеличены на 2,7 млрд руб. — до 103,95 млрд и 106,92 млрд руб. соответственно, дефицит сохранен в прежнем размере в 2,97 млрд руб.