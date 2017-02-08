Прекращено уголовное дело в отношении владельца ОАО «Разрез Инской»

Следственный комитет России прекратил уголовное дело в отношении Антона Цыганкова, владеющего 51% акций разреза ОАО «Разрез Инской» из-за отсутствия события преступления, сообщает «Кузпресс» со ссылкой на слова Цыганкова.

Уголовное дело в отношении Цыганкова было возбуждено в июле 2016 года. Его обвиняли по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

По версии следствия, руководство и акционеры предприятия, обладая полномочиями по распределению прибыли, с целью извлечения выгод и преимуществ для себя и иных лиц, организовали и обеспечили такой порядок взаиморасчетов с контрагентами, при котором стала невозможной уплата платежей в бюджетные и внебюджетные фонды Российской Федерации, в том числе налогов, являющихся обязательными для данной организации, в связи с выставленными обществу инкассовыми поручениями. Это повлекло причинение тяжких последствий не только работникам указанного общества, но и иным кредиторам, а также интересам организации и государства. В результате образовалась кредиторская задолженность в размере свыше 500 млн рублей. При этом губернатор Кемеровской области Аман Тулеев неоднократно обращался в правоохранительные органы с просьбой проверить деятельность АО "Разрез Инской".

Уголовное дело было передано для расследования в пятое СУ ГСУ СК РФ с дислокацией в Новосибирске. Следствие установило, что в течение 2016 года разрез не реализовывал уголь, так как забой вошел в зону геологического нарушения (скальные породы), который не прогнозировался. У предприятия не было средств для оплаты труда и внесения обязательных платежей в бюджетные и внебюджетные фонды.

Следствием установлено, что обращение в правоохранительные органы руководителем профсоюза предприятия с заявлением о нарушении прав сотрудников было инициировано тогдашним руководителем СУ СКР по Кемеровской области Сергеем Калинкиным для оказания давления на Цыганкова.

Напомним, в ноябре 2016 года было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя следственного управления СКР по Кемеровской области Сергея Калинкина, его подчиненных Сергея Крюкова и Артемия Шевелёва, заместителей губернатора Кемеровской области Алексея Иванова и Александра Данильченко, начальника департамента административных органов администрации Кемеровской области Елены Троицкой, учредителя ООО «ПТК «Уголь» Александра Щукина, его доверенного лица Геннадия Вернигора. Все они подозреваются в вымогательстве 51% акций разреза «Инской» стоимостью в 1 млрд руб. Потерпевшим по делу проходит Антон Цыганков.

По информации «Кузпресс» в настоящее время Антон Цыганков скрывается в одном из регионов России, опасаясь за свою жизнь.

В постановлении о прекращении уголовного дела говорится, что “доследственная проверка..., возбуждение уголовного дела..., а также задержание Цыганкова А.М. были инициированы Калинкиным С.Н. без достаточных к тому процессуальных оснований..., так как было очевидно, что в рамках расследования уголовного дела № 16400205 данные вопросы [изыскания денежных средств для выплаты заработной платы рабочим] решить было невозможно”;… “… формальный повод для возбуждения уголовного дела — подача заявления председателя профсоюзного комитета АО “Разрез Инской” Кутенева Ю.Н. от 11.07.2016 года о невыплате заработной платы также были инициированы сотрудниками СК РФ по КО с целью обоснования уже принятого решения о возбуждении уголовного дела”, “возбуждение уголовного дела… было организовано Калинкиным С.Н. для организации незаконного уголовного преследования в отношении Цыганкова А.М., использования его при принуждении к отчуждению акций АО “Разрез Инской”.

За Антоном Цыганковым признано право на реабилитацию и возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием.

(Документы опубликованы "Кузпресс")