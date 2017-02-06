Первый зампред председателя правительства РФ Игорь Шувалов побывал в Кузбассе с рабочим визитом

В Кузбассе прошел рабочий визит первого заместителя председателя правительства РФ Игоря Шувалова, в ходе которого он встретился с губернатором Кузбасса Аманом Тулеевым и обсудил программу модернизации моногородов.

В Кемерове первый вице-премьер принял участие в семинаре-практикуме «Пять шагов к благоустройству моногорода», посетил моногород Анжеро-Судженск, где осмотрел развивающийся жилой район «Восточный», спорткомплекс «Юность», филиал Кемеровского государственного университета, подстанцию ПС 110/6 кВ «Мазутная» и ООО «Анжерская нефтегазовая компания».

На ООО «Анжерская нефтегазовая компания» Игорь Шувалов принял участие в открытии установки первичной переработки нефти УПН-800, построенной в декабре 2016 года, и провел рабочее совещание, посвященное повышению качества среды монопрофильных муниципальных образований.