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Первый зампред председателя правительства РФ Игорь Шувалов побывал в Кузбассе с рабочим визитом

В Кузбассе прошел рабочий визит первого заместителя председателя правительства РФ Игоря Шувалова, в ходе которого он встретился с губернатором Кузбасса Аманом Тулеевым  и обсудил программу модернизации моногородов.

В Кемерове первый вице-премьер принял участие в семинаре-практикуме «Пять шагов к благоустройству моногорода», посетил моногород Анжеро-Судженск, где осмотрел развивающийся жилой район «Восточный», спорткомплекс «Юность», филиал Кемеровского государственного университета, подстанцию ПС 110/6 кВ «Мазутная» и ООО «Анжерская нефтегазовая компания». 

На ООО «Анжерская нефтегазовая компания» Игорь Шувалов принял участие в открытии установки первичной переработки нефти УПН-800, построенной в декабре 2016 года, и провел рабочее совещание, посвященное повышению качества среды монопрофильных муниципальных образований. 

Рубрики: Политика
Автор: Лариса Сергеева
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Комментарии
  • Соколова Анна
    // Соколова Анна
    Это хорошо, первые лица плотно работают над этим вопросом)) Может, в ближайшую пятилетку все-таки моногорода начнут развиваться…
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