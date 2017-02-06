Погода
на 7 февраля
-13°C
Курс валют
на 6 февраля
$ 58.85
63.19
Ваш город:
ГлавнаяНовостиНовости областиВ Кузбассе 200 территорий претендуют на статус особо охраняемых природных территорий
Новости

В Кузбассе 200 территорий претендуют на статус особо охраняемых природных территорий

По информации заместителя губернатора Кемеровской области Елены Жидковой, в нынешнем году 200 территорий Кузбасса заявлены на получение статуса особо охраняемых природных территорий, сообщает Авант-ПАРТНЕР.

С 2001 года в Кемеровской области действует Закон об особо охраняемых природных территориях. В настоящее время в регионе зарегистрирована 21 особо охраняемая природная территория. В том числе — три федерального значения (государственный природный заповедник «Кузнецкий Алатау», «Шорский национальный парк» и памятник природы «Липовый остров»), 17 – регионального значения (13 природных заказников и 4 памятника природы), и особо охраняемая природная территория местного значения в Кемерово – природный комплекс Рудничный бор. Общая площадь, занимаемая такими территориями, составляет 15% от площади области.

Сейчас экспертно-консультационным советом рассматривается заявка на формирование ООПТ «Бачатские сопки» в Беловском районе, как уникальный для региона участок степной эко-системы.

Кроме того, будет также рассматриваться создание новых ООПТ местного значения в Новокузнецком районе и Междуреченске. 

Рубрики: Экономика
Автор: Лариса Сергеева
Оценить новость:
Рейтинг новости - 0.00 /5 (0 оценок)
Поделиться:
Комментарии

Комментариев пока нет.

Комментировать:
Последние новости