В Кузбассе сократился объем авиаперевозок

По данным Росавиации, по итогам 2016 года ряд сибирских аэропортов сократили объемы обслуженных пассажиров, сообщает «КоммерсантЪ».

Снижение показали аэропорты Омска – на 6,9% (до 819,9 тыс. пассажиров), Горно-Алтайска – на 13,7% (до 57,9 тыс. человек), Абакана (на 5,7%, до 181,1 тыс. пассажиров).

В Кузбассе сокращение пассажиропотока в аэропорту Кемерова составило 22,8% (до 268 тыс. пассажиров), в аэропорту Новокузнецка количество сократилось на 10,1% (до 188,4 тыс. человек).

В тоже время рост пассажиропотока отмечен в аэропорту Новосибирска – на 9,2% (до 3,9 млн пассажиров), Красноярска – на 0,4% (до 1,7 млн пассажиров), Томска — на 7% (до 541,2 тыс. пассажиров).