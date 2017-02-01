В Кузбассе планируют производить сырье для предприятий добычи драгметаллов

По информации «КоммерсантЪ», АО «СДС-Азот», в состав которого входит кемеровский «Азот», объявил о проведении тендера на подготовку технико-экономического обоснования строительства производства цианида натрия.

Предполагаемые мощность и стоимость проекта пока не объявляются. По оценкам экспертов, «стандартное» для отрасли производство в 40 тыс. т химиката в год стоит €140 млн.

Цианид натрия — продукт с высокой добавленной стоимостью, применяемый при добыче драгоценных металлов и в органической химии.

За счет его производства «Азот» — крупнейшее предприятие химической промышленности в Кузбассе сможет «не только выйти на новые рынки, но и упрочить свои позиции среди предприятий химической отрасли России», отметили в пресс-службе компании. Для нового производства у «Азота» есть «необходимое сырье, природный газ и аммиак, и потому строительство новой установки в перспективе будет экономически целесообразным».

Итоги тендера будут подведены 28 февраля. При подготовке тендера будет оцениваться возможность строительства стандартного для цианида натрия производства мощностью 40 тыс. т продукции в год.

По данным эксперта-аналитика АО «Финам» Алексея Калачева, за последние десять лет потребление цианида натрия в российской золотодобыче выросло в 2,4 раза за счет увеличения добычи рудного золота. Крупнейший потребитель химиката — компания «Полюс» (30,5 тыс. т в 2015 году, 57% от общего объема потребления).