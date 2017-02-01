Кузбасс занимает 37-ю позицию в рейтинге эффективности государственной поддержки малого бизнеса

По данным информационно-аналитического портала «Все выборы», Кемеровская область занимает 37-ю позицию в сводном рейтинге эффективности государственной поддержки малого бизнеса в России, сообщает Авант-Партнер.

Работа по определению лучших, худших и средних регионов для предпринимательства была начата в 2015 году. В ней методом статистического анализа был исследован уровень развития малого предпринимательства в регионах страны по ключевым показателям, а именно соотношение общего количества малых предприятий и числа занятых в малом бизнесе с количеством действующих государственных программ поддержки малого предпринимательства.

Лидерами по эффективности государственной поддержки малого бизнеса в результате исследования были признаны Москва и Ханты-Мансийский автономный округ (Югра). Там на данный момент действует 16 и 14 региональных программ поддержки соответственно. Последние строчки рейтинга (83-е, 84-е и 85-е место) заняли Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия и Чукотский автономный округ, в котором не реализуется ни одной программы господдержки.

Кузбасс с показателями 65,90% (% бизнеса) и 14,70% (% занятых) и действующими 3-мя программами по поддержке бизнеса попала в группу средних по эффективности регионов.

Наши соседи по Сибирскому федеральному округу: Новосибирская и Омская области и Красноярский край – попали в группу лидеров; Томская и Иркутская области, а также Республика Бурятия и Алтайский край – в «среднюю» группу; а Забайкальский край, Республика Тыва, Республика Алтай и Республика Хакассия – в группу с наименьшей эффективностью господдержки. Сам же СФО отнесен авторами анализа к числу четырех наиболее эффективных с точки зрения государственной поддержки федеральных округов.