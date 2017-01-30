Реальные располагаемые денежные доходы населения России упали на 6%

По данным Федеральной службы государственной статистики, по итогам 2016 года реальные располагаемые денежные доходы населения России упали на 5,9% относительно предыдущего года, сообщает Росбалт.

В декабре показатель уменьшился на 6,1% в годовом исчислении после снижения на 5,6% в ноябре. Относительно предыдущего месяца реальные доходы подскочили в декабре на 50,5%.

Напомним, реальные располагаемые денежные доходы — доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен.

Между тем, оборот розничной торговли в России в декабре 2016 года составил 2 трлн 899,2 млрд руб., что на 5,9% меньше результата аналогичного периода прошлого года. За 2016 год оборот розничной торговли сократился на 5,2% до 28 трлн 137,1 млрд руб.

Как отмечает Росстат, в 2016 году оборот розничной торговли на 92,9% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 7,1% (годом ранее — 92,1% и 7,9% соответственно), в декабре минувшего года — 92,9% и 7,1% (в декабре-2015 — 92,7% и 7,3% соответственно).

В прошлом году в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 48,7%, непродовольственных товаров — 51,3% (годом ранее — 48,7% и 51,3% соответственно), в декабре — 48,5% и 51,5% (в декабре-2015 — 48,8% и 51,2% соответственно).